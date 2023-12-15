الاحتلال يقتل الرهائن الإسرائيليين.. وواشنطن: «خطأ مأساوي»

القاهرة - بوابة الوسط

قال البيت الأبيض إن مقتل ثلاث رهائن إسرائيليين في قطاع غزة على أيدي جنود إسرائيليين كان «خطأ مأساويا».

وأضاف الناطق باسم البيت الأبيض، جون كيربي، مساء الجمعة: «ليست لدينا رؤية كاملة حول الطريقة التي سارت بها تلك العملية بالضبط، وكيف ارتكب هذا الخطأ المأساوي»، وفق وكالة «فرانس برس».

قبل ذلك، أعلن جيش الاحتلال أن قواته قتلت، يوم الجمعة، ثلاث رهائن عن طريق الخطأ في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون تهديدا.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة ذلك، أطلقت القوات النار عليهم وقتلوهم»، معربا عن «الندم العميق على الحادث المأساوي».