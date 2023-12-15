ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة «حماس»، اليوم اليوم الجمعة، أن 18 ألفا و800 فلسطيني استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت «حماس» إن بين الشهداء الذين جرى إحصاؤهم حتى الآن ثمانية آلاف طفل و6200 امرأة، بينما أصيب 51 ألف شخص منذ بدء الحرب، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

انتصارات للمقاومة باستهداف 100 آلية عسكرية للاحتلال

ونهار الجمعة، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام «استهداف 100 آلية عسكرية في محاور العدوان الصهيوني في جباليا والشجاعية والشيخ رضوان والزيتون والمنطقة الوسطى وخان يونس جنوب قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الأخيرة».

وأضاف: «نفذ مجاهدونا عددا كبيرا من الكمائن المحكمة ضد القوات الراجلة للعدو في جباليا والشجاعية وخان يونس، تمثلت في استدراجهم أو إعداد كمائن في مبان رصدوا إمكانية دخول العدو إليها، ثم تفجير عبوات مضادة للأفراد، ومهاجمتهم بالأسلحة الخفيفة من مسافة قريبة، واستخدمت قذائف مضادة للتحصينات وهدم منازل على رؤوس الجنود المحتلين».

وتابع: «رصد مجاهدونا باستمرار صرخات الجنود واستغاثاتهم ورد فعلهم الهستيري بإطلاق الرصاص والقذائف على أي شيء ودون هدف. كما نرصد على مدى الساعة محاولات الإنقاذ بالطائرات والمدرعات، وزاد الاعتقاد لدى مجاهدينا بأن العدو يستخدم المرتزقة».