تظاهرات أمام السفارة الأميركية في الأردن وماليزيا تنديدا باستمرار العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

اندلعت تظاهرات أمام السفارة الأميركية في كل من العاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الماليزية كوالالمبور، تنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة بدعم أميركي مطلق.

وخرجت الآلاف في ماليزيا في تظاهرات في أكثر من مدينة، كان ابرزها في العاصمة وجاب عددا من الشوارع قبل أن تصل للسفارة الأميركية، حيث رفع العشرات لافتات تندد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فضلا عن الدعم الأميركي الذي يوفر الأسلحة التي تقتل الأطفال والنساء في القطاع، حسبما أظهرت صور نشرتها وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

يأتي ذلك مع استمرار واشنطن في إرسال الآلاف الأطنان من الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها الاحتلال في دك قطاع غزة، ما خلف حتى الآن نحو 19 ألف شهيد و51 ألف مصاب، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

عشرات التظاهرات في الأردن

وفي الأردن خرجت عشرات التظاهرات للجمعة العاشرة على التوالي، تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وبالدعم والشراكة الأميركية في إبادة الشعب الفلسطيني في غزة.

واحتشد الآلاف من الأردنيين قرب السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمان، تنديدا بدعم واشنطن للاحتلال منذ بعد عدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد باستمرار المجازر الإسرائيلية، كتب عليها «أوقفوا هولوكوست غزة».

كذلك شارك مئات الأردنيين، في مسيرة انطلقت من أمام مسجد عباد الرحمن، دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

- أردنيون يتظاهرون قرب السفارة الأميركية في عمان للتنديد بدعم واشنطن للعدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد المشاركون في المسيرة، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، ومحاولات التهجير القسري، يتنافى كليا مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ورفع المشاركون في المسيرة، العلمين الفلسطيني والأردني، ولافتات تؤكد رفض العدوان، والداعية لوقف المجازر.

وندد المشاركون بالجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعوا إلى تحرك دولي وعربي عاجل ضد الاحتلال الإسرائيلي، لوقف عدوانه المدمر على القطاع.

تظاهرة حاشدة في إربد الأردنية. (الإنترنت)

تظاهرة حاشدة في إربد الأردنية. (الإنترنت)

تظاهرة حاشدة في إربد الأردنية. (الإنترنت)

تظاهرة حاشدة في إربد الأردنية. (الإنترنت)

تظاهرة حاشدة في إربد الأردنية. (الإنترنت)