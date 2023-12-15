مستشار الأمن القومي الأميركي: الحوثيون يشكلون تهديداً ملموسا لحرية الملاحة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك ساليفان، الجمعة، إن الحوثيين في اليمن يشكلون «تهديداً ملموسا لحرية الملاحة»، بعدما أعلنت الجماعة المدعومة من إيران مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات على سفن تابعة للاحتلال أو تتعامل معه.

وقال ساليفان لصحفيين خلال زيارة قصيرة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، إن «الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي ومع شركاء من المنطقة ومن جميع أنحاء العالم، للتعامل مع هذا التهديد»، مضيفا «الحوثيون يضغطون على الزناد (..) لكن إيران تسلمهم السلاح»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

في سياق متصل، قال ساليفان إنه ليس من «الصواب» أن تحتل تل أبيب غزة على المدى الطويل، مضيفا «لا نعتبر أنه من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال غزة على المدى الطويل».