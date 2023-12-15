مسؤول أميركي: الحوثيون هاجموا سفينة في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أصاب مقذوف أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، سفينة شحن في البحر الأحمر الجمعة، وفق ما أفاد مسؤول أميركي وشركة استخبارات، بعد سلسلة هجمات مشابهة.

وقال المسؤول الأميركي في وزارة الدفاع لوكالة «فرانس برس»، «نحن على علم بأن شيئا ما أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ضرب هذا المركب الذي تضرر. ووردت معلومات عن اندلاع حريق».

وفي الأسابيع الأخيرة شهدت هذه المنطقة توتراً متزايداً مع تكثيف الحوثيين الهجمات التي يشنّونها في البحر الأحمر خاصة ضد السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي على وقع استمرار عدوانه على قطاع غزة، إذ هدد الحوثيون بمهاجمة أيّ سفينة متّجهة إلى كيان الاحتلال أو لها صلة به.