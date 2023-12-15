الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، تنفيذ عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، بمشاركة الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

والأميرة سلمى تحمل رتبة ملازم أول طيار في سلاح الجو الملكي الأردني، وأصبحت في عام 2020 أول طيارة عسكرية في الأردن.

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وذكرت إذاعة الجيش الأردني، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «طاقم الطائرة تمكن من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى».

وأكد الجيش أنه «مستمر بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع».

وبعد أول عملية إنزال جوي أردني في غزة، قال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إنزال المساعدات الطبية جرى «بالتنسيق» مع جيش الاحتلال.

جانب من مشاركة الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في عملية الإنزال الجوي لمواد طبية بغزة، الخميس 14 ديسمبر 2023 (الجيش الأردني)

جانب من مشاركة الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في عملية الإنزال الجوي لمواد طبية بغزة، الخميس 14 ديسمبر 2023 (الجيش الأردني)

جانب من مشاركة الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في عملية الإنزال الجوي لمواد طبية بغزة، الخميس 14 ديسمبر 2023 (الجيش الأردني)