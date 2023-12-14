شكري وفقيه يبحثان تليفونيًا تطورات الأوضاع في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالًا هاتفيًا اليوم مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه.

وفى تصريح للمتحدث الرسمي بوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، على صفحته «فيسبوك»، قال إن الوزير شكري ناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تطورات الأوضاع في السودان وما تضطلع به مصر من جهود للعمل على حل الأزمة، لاسيما في إطار جهود دول جوار السودان.

تقييم مخرجات قمة الإيجاد الأخيرة

كما تبادل الجانبان تقييم مخرجات قمة الإيجاد الأخيرة وباقي الجهود الإقليمية المبذولة لحل الأزمة في السودان.

ومن جانبه، استعرض فقيه الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للعمل على إيجاد حل سياسي شامل لحل الأزمة السودانية، وعلى رأسها المشاورات الموسعة للمكون المدني السوداني التي عقدت في نوفمبر الماضي.

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وذكر المتحدث باسم الخارجية أن شكري أطلع رئيس المفوضية على الجهود التي تبذلها مصر والدول العربية والإسلامية في مجلس الأمن لاعتماد قرار يعزز من القدرة على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لاسيما في ضوء الأوضاع الإنسانية المتأزمة، وبهدف التغلب على المعوقات المرتبطة بدخول المساعدات إلى القطاع.