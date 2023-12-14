انقطاع الإنترنت والاتصالات مجددًا في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل» مساء اليوم الخميس انقطاع خدمات الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت في عموم غزة، بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها الحربية ضد المدنيين العزل جنوب القطاع بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وقالت الشركة الفلسطينية عبر صفحتها على «فيسبوك»: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر» على القطاع.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 18787 شهيدًا و50897 مصابا منذ بدء الحملة العسكرية الجائرة لقوات الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي والتي تدعمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.