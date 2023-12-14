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ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 18787 شهيدًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 05:19 مساء
ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 18787 شهيدًا
آثار القصف العنيف لقوات الاحتلال في قطاع غزة. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى18787 شهيدًا و50897 مصابا منذ بدء الحملة العسكرية الجائرة لقوات الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي والتي تدعمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية «صفا» إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية «18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في مناطق قطاع غزة كافة» مشيرا إلى وصول 179 شهيدا و303 مصابين إلى المستشفيات العاملة في القطاع خلال الساعات الماضية.

أعداد كبيرة من ضحايا العدوان تحت الأنقاض
ونوه القدرة إلى أن أعدادا كبيرة من ضحايا العدوان لاتزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تعمل على «تحويل مستشفى كمال عدوان إلى ثكنة ومسرح لعملياته العسكرية ويطلب تحت التهديد إخلاء الجرحى والمرضى إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية وهذا يشكل إعداما لهم».

ونبه الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال «تهدد 12 طفلا في العناية المركزة نتيجة عدم توفر الحليب وأجهزة دعم الحياة عنهم» بمستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى اعتقال 70 من الطواقم الطبية والجرحى على رأسهم مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت.

مخاوف من تنفيذ سيناريو إجرامي ضد مستشفى العودة في غزة
وأعرب القدرة عن خشيتهم من أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ نفسي السيناريو الإجرامي ضد مستشفى العودة ويقوم بحصار واستهداف المستشفى ويمنع عنه الماء والطعام والكهرباء ويمنع وصول الجرحى والمرضى إليه، مثلما حدث في مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع حيث تعمد الاحتلال تصفية الوجود الصحي هناك لإجبار السكان على النزوح جنوبا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانها على المدنيين في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تقدم العتاد الحربي والدعم المالي لسلطة الاحتلال حتى تتمكن من الاستمرار في عدوانها.

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