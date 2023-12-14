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الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على قطاع غزة.. ومبعوث أميركي يزور القدس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 03:40 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على قطاع غزة.. ومبعوث أميركي يزور القدس
دبابة إسرائيلية خلال قصفها اليوم لقطاع غزة من المنطقة الحدودية مع جنوب إسرائيل. (أ ف ب)
alwasat radio

على الرغم من عزمه مواصلة الحرب على حماس «حتى النهاية»، يكثف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس غاراته الجوية علي قطاع غزة، في ظل وجود مؤشرات نفاد صبر الحليف الأميركي الذي أوفد مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إلى القدس.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس صباح الخميس، استشهاد 67 شخصا على الأقل وإصابة 100 فلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل عشرة من جنوده الثلاثاء الماضي في حي الشجاعية في شمال قطاع غزة شمالا، وهي أعلى حصيلة له في يوم واحد منذ بدء هجومه البري في غزة في 27 أكتوبر. وأعلن أيضا مقتل جندي في جنوب قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 116 شخصا.

حصيلة الشهداء أكثر من 18600 شخص
في الجانب الفلسطيني، بلغت حصيلة الشهداء أكثر من 18600 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة. وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المقيم في قطر أمس الأربعاء في خطاب تليفزيوني «أي رهانات على ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة تعد وهم».

وأضاف «نؤكد أننا منفتحون على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان وتفتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع، وصولا إلى المسار السياسي الذي يؤمن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

وأظهر استطلاع للرأي نشر نتائجه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية وهو مركز مستقل في رام الله، أن إسماعيل هنية سيحصل على 78% من الأصوات حال إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية في مقابل 58% قبل الحرب. ورأى 64% من المستطلعة أراؤهم، أن حماس ستكون الطرف المسيطر على قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب.

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وتعهد الاحتلال الإسرائيلي «القضاء» على حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ العام 2007 ، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على بلدات في جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر. وبالإضافة إلى القصف الجوي المدمر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا في غزة تركز بداية في الشمال، ثم امتد إلى بقية أنحاء القطاع.

وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل الثلاثاء الماضي من أنها بصدد خسارة الدعم العالمي لحربها ضد حركة حماس بسبب قصفها العشوائي لقطاع غزة. وفي أشد انتقاد يوجهه ل نتانياهو منذ 7 أكتوبر الماضي، قال بايدن خلال تجمع انتخابي في واشنطن إنه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي تغيير موقفه بشأن حل الدولتين.

نتنياهو يعترف بوجود «خلاف» مع بايدن
من جهته، أقر نتنياهو بوجود «خلاف» مع بايدن بشأن الطريقة التي ينبغي أن يحُكم بها قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الراهنة. وفي إطار الجهود الأميركية، يزور مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان إسرائيل اليوم الخميس وغدا الجمعة، وسيلتقي نتنياهو و«حكومة الحرب» الإسرائيلية، وكذلك الرئيس إسحق هرتسوغ، عل ما جاء في بيان.

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