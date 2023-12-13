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البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن «مخاوف» حول تواصل الحملة العسكرية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 10:53 مساء
البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن «مخاوف» حول تواصل الحملة العسكرية في غزة
الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي. (الإنترنت)
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أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة عبّرت عن مخاوفها حيال سقوط ضحايا مدنيين في غزة، بعدما حذّر الرئيس جو بايدن إسرائيل من أنها قد تخسر الدعم الذي تحظى به بسبب «قصفها العشوائي» في غزة. 

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: «لدينا مخاوف عبرنا عنها بشأن تواصل هذه الحملة العسكرية، مع الإقرار في الوقت نفسه بأن حماس هي التي بدأت»، بحسب وكالة «فرانس برس».

بايدن: إسرائيل «بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي»
وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «تغيير حكومته» المتشددة، مشيراً إلى أن إسرائيل «بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي نتيجة القصف العشوائي في غزة».

ووصف بايدن حكومة نتانياهو بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مضيفاً: «إنهم لا يريدون أي شيء يقترب ولو من بعيد من حل الدولتين». وقال بايدن أمام مجموعة من المتبرعين لحملته الانتخابية في تجمع انتخابي بواشنطن: «حكومة نتانياهو تصعب على العالم مواصلة دعم إسرائيل».

زيارة مستشار الأمن القومي
في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، إسرائيل  الخميس والجمعة، وذلك بعد ظهور خلافات بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي.

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ويلتقي ساليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو و«حكومة الحرب» الإسرائيلية، وكذلك الرئيس إسحاق هرتسوغ، وفق بيان صادر عن الناطقة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون.

محادثات مع حكومة الحرب الإسرائيلية
وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي أن مستشار الأمن القومي سيسافر هذا الأسبوع إلى تل أبيب، لإجراء محادثات مع حكومة الحرب الإسرائيلية بشأن الحرب في غزة.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «سوليفان سيؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، وكذلك الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين في غزة». وأضاف: «وزير الدفاع لويد أوستن سيسافر أيضا إلى المنطقة».

وأوضح ساليفان، أمس، أن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة. وبيّن في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «لقد تحدثنا معهم بشأن الجداول الزمنية. لا أريد أن أشارك ذلك، لأن إسرائيل أرسلت بالفعل موقع عمليتها البرية على وجه التحديد، ولا أريد أن أكون الشخص الذي ينشر الجداول الزمنية».

وأشار ساليفان إلى أنه «تحدث معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة، وكيف يندرج ذلك ضمن إستراتيجية طويلة المدى، لمعالجة هذه القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية».

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