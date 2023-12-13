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هنية: أي ترتيبات بغزة دون «حماس» وفصائل المقاومة هي «وهم وسراب»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 09:56 مساء
هنية: أي ترتيبات بغزة دون «حماس» وفصائل المقاومة هي «وهم وسراب»
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إسماعيل هنية. (الإنترنت)
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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إسماعيل هنية، مساء اليوم الأربعاء، أنّ «اي ترتيبات بغزة دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وسراب»، مشددا في الوقت ذاته على انّ الحركة منفتحة على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان.

وقال إسماعيل هنية في كلمة متلفزة «أنّ شعبنا ومقاومتنا ما يزالان يقدمان صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري». ونوه إلى أنّ «معركة طوفان الأقصى ضربة مدوية للاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية»، مشددا في الوقت ذاته على أن «الصمود الأسطوري والمقاومة أنشآ تفاعلات لها ما بعدها وباتت تحالفات العدو على المحك».

 كتائب القسام والمقاومة تكبد العدو خسائر فادحة
ولفت هنية إلى أنّ «بطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة، وآخرها كان في الشجاعية وجباليا». وأكد هنية أنّ كل معاناة ستبقى محفورة في ذاكرتنا ولا يمكن نسيانها أو التسامح مع مرتكبيها. وقال «إنّنا نبذل مع الجميع، بما في ذلك المؤسسات الدولية، جهودا مكثفة للإسراع في إغاثة شعبنا».

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وشدد هنية على أنّ «الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده كان وما زال هدفا للاحتلال»، داعيا «شعوب أمتنا العربية والإسلامية لتوسيع مساحة فعلها بما يتناسب مع حجم العدوان». كما ثمّن هنية الحراك الشعبي والدولي نصرة لفلسطين وشعبها في مختلف مدن وعواصم العالم.

ولفت بالقول: «نحن على يقين أن العدوان الغاشم سوف ينتهي، وستبقى المقاومة حارسا أمينا». ومن جانب آخر، رحب هنية بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة، معبرا عن تقديره لمواقف الأمين العام للأمم المتحدة وثمّن رسالته لمجلس الأمن. وقال هنية «إننا صامدون ومقاومتنا مقتدرة وشعبنا ثابت ومجاهد، والاحتلال إلى زوال».

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