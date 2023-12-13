«شاهد»: القسام تغتنم مقتنيات جنود الاحتلال وتستهدف آليات متوغلة في حي الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت مشاهد، بثتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، استهداف مقاتلي القسام لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة غزة.

وكشفت المشاهد استهداف مقاومي القسام لآليات الاحتلال ودباباته بالقذائف، وتفجير العبوات عن بعد، واستهداف جنود الاحتلال الذين ظهروا في مشاهد الفيديو بشكلٍ مباشر.

ونقل «المركز الفلسطيني الإعلامي» الخبير العسكري المهندس سعد الوحيدي، قوله إن المشاهد أظهرت غياب الدبابات المظللة بمعرشات معدنية، فيما انتشرت دبابات وآليات مكشوفة، ما يعني أنها تقدمت إلى خطوط الاشباك على اعتبار هدوء جبهة حي الزيتون.

ولفت الوحيدي إلى ان المشاهد أظهرت تموضوع الآليات وانتشارها وحركتها في غير وضعية الاشتباك المباشر، ما يعني أن المشاهد تميل إلى كونها غارات خلف الخطوط، وكمائن معدة مسبقًا للجيش في حالة سكون. ويرى الوحيدي ان المقاتلين الموجودين داخل البيوت وفي الأزقة والأراضي الزراعية المشكوفة واستهداف الآليات في وضعيات الحركة الطبيعية وليس في حالة الاشتباك يعني إيهام الاحتلال بالسيطرة المطلقة.

سيطرة كاملة لمنظومة الرصد والمراقبة لحماس

وأوضح أن وقوف جندي في مكانٍ مكشوف على النافذة وبحالة الراحة المطلقة، وهو ما يدلل على الاطمئنان لعدم وجود اشتباكات في المكان. ويقرأ الوحيدي مشهد تفجير العبوة من بعد، ومن داخل النفق، أنها تعني وجود ضابط رصد واتصال يحدد الأهداف ويبلغ المفجر الذي يقوم بتفعيل العبوة.

وأضاف أن نقل العبوة من داخل النفق وزراعتها في الشارع ورصد مكان مرور الدبابات المتوقع، وعدم تفجير عبوات مسبقة الزراعة، يعني سيطرة كاملة لمنظومة الرصد والمراقبة والقيادة والسيطرة وإدارة عقد الاشتباك بشكل كامل لدى القسام.

وقال الخبير العسكري، إن استخدام عبوات محددة وفق نوع الهدف «تلفزيونة – شواظ» يعني وجود منظومة قيادة وسيطرة وأفراد من وحدات الهندسة على تنسيق كامل.

لقطة مثبتة من مشاهد القتال التى بثتها القسام. (الإنترنت)

لقطة مثبتة من مشاهد القتال التى بثتها القسام. (الإنترنت)