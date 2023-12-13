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بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة الحرب» الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 05:24 مساء
بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة الحرب» الإسرائيلية
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان. (الإنترنت)
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أعلن البيت الأبيض عن زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان إلى إسرائيل  الخميس والجمعة، وذلك بعد ظهور خلافات بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي.

ويلتقي ساليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو و«حكومة الحرب» الإسرائيلية، وكذلك الرئيس إسحاق هرتسوغ، وفق بيان صادر عن الناطقة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، بحسب «فرانس برس».

محادثات مع حكومة الحرب الإسرائيلية
وأمس الثلاثاء أعلن الرئيس الأميركي أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيسافر هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع حكومة الحرب الإسرائيلية، بشأن الحرب في غزة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن «سوليفان سيؤكد على التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، وكذلك الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين في غزة». وأضاف أن «وزير الدفاع لويد أوستن سيسافر أيضاً إلى المنطقة».

وأشار ساليفان إلى أنه «تحدث معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة وكيف يندرج ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لمعالجة هذه القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية».

بايدن:  إسرائيل «بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي»
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء، إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «تغيير حكومته» المتشددة، مشيراً إلى أن إسرائيل «بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي، نتيجة للقصف العشوائي» في غزة.

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ووصف بايدن حكومة نتانياهو بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مضيفاً: «إنهم لا يريدون أي شيء يقترب، ولو من بعيد من حل الدولتين». وقال بايدن أمام مجموعة من المتبرعين لحملته الانتخابية في تجمع انتخابي لحملته في واشنطن: «حكومة نتانياهو تصعب على العالم مواصلة دعم إسرائيل».

وشدد بايدن على أنه سيواصل دعم هدف إسرائيل في «تحييد حماس»، ووصف نتانياهو بأنه «صديق جيد، ولكن عليه التغيير». ووصفت «بلومبرغ» تصريحات بايدن، بأنها أقوى انتقاد من الرئيس الأميركي لحكومة نتانياهو منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، والتي قتلت أكثر من 18 ألف فلسطيني، جراء القصف المتواصل.

خلافات مع نتانياهو
وتأتي تصريحات بايدن وسط تقارير عن خلافات مع نتانياهو بشأن مستقبل قطاع غزة، وبعد تأكيد الاحتلال الإسرائيلي على استمرار الحرب في القطاع، وتهديد نتانياهو للسلطة الفلسطينية بالحرب، قائلاً إنه «إذا قرّرت السلطة الفلسطينية، مهاجمة إسرائيل، فإنّ الجيش سيردّ بقوة في الضفة الغربية»، وبعد تهديد مماثل وجهه الناطق باسمه أوفير جندلمان للبنان.

وألمح بايدن الإثنين إلى «وجود خلافات مع نتانياهو، مطالباً قادة إسرائيل بتوخي الحذر، لأن الرّأي العام العالمي بأكمله يمكن أن يتغيّر بين عشية وضحاها»، حسبما ذكرت «رويترز»

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