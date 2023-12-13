الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإصابة 21 جنديا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب بيان نقلته قناة «الجزيرة» الإخبارية. في حين اعترف عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بأن ما وصفها بـ«حرب البقاء الثانية» التي يخوضها تكبد «إسرائيل ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا»، حسب «الجزيرة».
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وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال مقتل عشرة جنود أمس الثلاثاء في شمال قطاع غزة، ما يجعله اليوم الذي شهد أعلى حصيلة قتلى في صفوف جنوده منذ بدء العدوان البري في 27 من أكتوبر. واعترف الجيش، في بيان اليوم الأربعاء، بمقتل 115 جنديا حتى الآن منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة. ولا يمكن التأكد من صدقية الحصيلة الإسرائيلية المعتمة في ظل التعتيم الذي يفرضه جيش الاحتلال على خسائره في غزة.
القسام تعلن مقتل 15 جنديا إسرائيليا
ويوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها قتلت 15 جنديا إسرائيليا بعبوات ناسفة وقنابل يدوية. وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام: «بعد عودتهم من خطوط القتال غرب معسكر جباليا، أبلغ مجاهدو القسام بإعداد كمين محكم لفصيل مشاة إسرائيلي معزز، حيث تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد (رعدية - تلفزيونية) بهم، ومن ثم الإجهاز عليهم من نقطة صفر ليوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح».
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