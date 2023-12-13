الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإصابة 21 جنديا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب بيان نقلته قناة «الجزيرة» الإخبارية. في حين اعترف عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بأن ما وصفها بـ«حرب البقاء الثانية» التي يخوضها تكبد «إسرائيل ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا»، حسب «الجزيرة».

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