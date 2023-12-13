الاحتلال يعترف بمقتل 10 جنود في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل عشرة جنود أمس الثلاثاء في شمال قطاع غزة، ما يجعله اليوم الذي شهد أعلى حصيلة قتلى في صفوف جنوده منذ بدء العدوان البري في 27 من أكتوبر.

واعترف جيش الاحتلال، في بيان اليوم الأربعاء، بمقتل 115 جنديا حتى الآن منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة. ولا يمكن التأكد من صدقية الحصيلة الإسرائيلية المعتمة، في ظل التعتيم الذي يفرضه جيش الاحتلال على خسائره في غزة.