الاحتلال يعترف بمقتل 10 جنود في غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل عشرة جنود أمس الثلاثاء في شمال قطاع غزة، ما يجعله اليوم الذي شهد أعلى حصيلة قتلى في صفوف جنوده منذ بدء العدوان البري في 27 من أكتوبر.
واعترف جيش الاحتلال، في بيان اليوم الأربعاء، بمقتل 115 جنديا حتى الآن منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة. ولا يمكن التأكد من صدقية الحصيلة الإسرائيلية المعتمة، في ظل التعتيم الذي يفرضه جيش الاحتلال على خسائره في غزة.
القسام تعلن مقتل 15 جنديا إسرائيليا
ويوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قتلت 15 جنديا إسرائيليا بعبوات ناسفة وقنابل يدوية. وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام: «بعد عودتهم من خطوط القتال غرب معسكر جباليا، أبلغ مجاهدو القسام بإعداد كمين محكم لفصيل مشاة إسرائيلي معزز، حيث تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد (رعدية - تلفزيونية) بهم، ومن ثم الإجهاز عليهم من نقطة صفر ليوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح».
وأضافت القسام: «كما تقدمت قوة إسرائيلية راجلة بعد يومين باتجاه مبنى تحصن فيه عدد من المجاهدين قرب بركة أبو راشد، وبعد تفجيرها لبوابة المبنى وأثناء دخلوها استهدفها المجاهدون بالقنابل اليدوية وإطلاق النار عليها وملاحقتها من مكان إلى آخر وأكد المجاهدون قتل 15 جندياً منهم».
في هذه الأثناء، استشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة. وحسب آخر إحصائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 18 ألفا و400 شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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