بايدن: الحكومة الإسرائيلية «لا تريد» حل الدولتين.. ويدعو نتنياهو لتغييرها

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إن الحكومة الإسرائيلية تعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين وحض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على «تغيير» الإدارة.

وأعلن بايدن خلال حملة انتخابية «هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل»، مضيفًا أن الحكومة «لا تريد حل الدولتين»، المسار الذي دعت إليه واشنطن عقب العدوان على قطاع غزة، بحسب «فرانس برس».

وقال بايدن إن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لغزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين. وأضاف في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن «بدأوا يفقدون الدعم». وطالب بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير حكومته المتشددة، وفق «رويترز».