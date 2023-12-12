«القسام» تعلن «تدمير » 7 آليات وتصفية 11 جنديًا إسرائيليًا في الشجاعية شرق غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» مساء الثلاثاء، حصادًا لعمليات مقاتلي المقاومة في قطاع غزة، وأكدت أن المقاومين أجهزوا على 11 جنديًا بخطوط القتال في حي الشجاعية.

وقالت كتائب القسام في «بلاغ عسكري»: إن مجاهدي القسام أبلغوا عن استهداف 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة «الملك – القائد» و«ناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها».

وأضافت أنهم اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة «باز3» وقتلوا عددًا منهم، إضافة إلى «استهدافهم لقناص صهيوني بقذيفة «RPG» وخوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الراجلة في عدة مناطق من مسافة صفر أكدوا خلالها مقتل 11 جنديًا إسرائيليًا بشكل مباشر والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح».

تفجير عبوتين مضادات للأفراد «رعدية – تلفزيونية»

كما أعلنت الكتائب تمكن مقاتيلها من تفجير عبوتين مضادات للأفراد «رعدية – تلفزيونية» في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

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ويواصل مقاتلو كتائب القسام وفصائل المقاومة الأخرى «خوض اشتباكات بطولية، وتنفيذ كمائن نوعية، والإجهاز على جنود من مسافة صفر، وتفيجر عبوات ناسفة وفتحات أنفاق، خلال التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة، وكبدوها خسائر فادحة في الجنود والدبابات».

وتشهد محاور التوغل في مخيم جباليا والشجاعية وخان يونس بشكل خاصة معارك ضارية تتصدى فيها المقاومة بقيادة القسام لقوات الاحتلال، وتشهد باقي محاور التوغل في بيت لاهيا وبيت حانون وغزة عمليات نوعية بين الحين والآخر خلف خطوط العدو.