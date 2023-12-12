مفوض الأونروا يزور غزة ويصف الوضع فيها بأنه «جحيم على الأرض»

القاهرة - بوابة الوسط

زار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء قطاع غزة، موضحا أن السكان يعيشون في «جحيم على الأرض» مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف حتى الآن، أكثر من 18 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال لازاريني عبر منصة «إكس»، «الناس في كل مكان، يعيشون في الشارع، يحتاجون إلى كل شيء. إنهم يطالبون بالسلامة وإنهاء هذا الجحيم على الأرض».

وتابع «مأساة عميقة لا نهاية لها.. يُطلب من زملائنا أن يفعلوا المستحيل في موقف مستحيل».