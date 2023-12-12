12 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل برفح

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد 12 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 12 شخصا بينهم 6 أطفال، ووقوع عشرات الإصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي لمنزل يعود لعائلة حرب بحي الزهور شمال مدينة رفح، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

قنابل ضوئية في سماء غزة

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18205 شهداء وفقما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الإثنين.

4 شهداء في الضفة

في الضفة الغربية، استشهد أربعة شبان فلسطينيين، وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال لمجموعة شبان في حي السيباط من مدينة جنين.

وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن أربعة شبان، وصلوا المستشفى، جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة، عرف منهم: رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر صديق زكارنة، وثائر أبو التين (18 عاما). ومنذ ساعات الصباح الباكر، تحاصر قوات الاحتلال مستشفيات (ابن سينا وجنين الحكومي والرازي)، وتمنع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء.