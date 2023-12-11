«شاهد»: مقاتلو القسام يكبدون الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في معارك شرق غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت مقاطع جديدة لكتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» اشتباك مقاتليها مع قوات الاحتلال وتدمير آلياته العكسرية في محور القتال شرق غزة، وفي بداية الفيديو احتفل مقاتل بانطلاقة حركة حماس على طريقته الخاصة.

وظهر المقاتل من كتائب القسام خلال رصده دبابة من مسافةٍ قريبة في مطلع الفيديو قبل أن يقول: «في ذكرى انطلاقة حركة حماس نحتفل هذا العام بتفجير دبابات الاحتلال».

الثأر للنساء والأطفال والشهداء في قطاع غزة

وضمت المشاهد استهداف عناصر القسام لدبابات الاحتلال المتوغلة بريًا في شرق غزة، واستهداف خمسة من جنود الاحتلال على الأقل بقنبلة يدوية قبل الاشتباك معها. كما ظهر مقاومون يتحدثون بأنهم يثأرون للنساء والأطفال والشهداء في قطاع غزة الذين يستهدفهم الاحتلال لليوم الـ66 من العدوان على قطاع غزة.

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وأظهرت مشاهد أخرى تلقي أحد المقاومين في كتائب القسام أوامر البدء في العملية من خلال هاتفٍ أرضي في قلب ميدان المعركة.

جديرٌ بالذكر أنّ الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة أكد في تسجيلٍ صوتيٍ أمس الأحد أنّ المقاومة بخير ومعنويات مجاهديها في أفضل حال، وشدد على أنّ في جعبة القسام الكثير في الأيام القادمة لهزيمة العدو الصهيوني وإذلال قواته ودفنهم في رمال غزة.