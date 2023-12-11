استشهاد مختار بلدة بجنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي في قضاء مرجعيون

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب قصف إسرائيلي في مقتل مختار بلدة الطيبة في جنوب لبنان الإثنين ليرتفع بذلك عدد الشهداء المدنيين منذ بدء التوتر على الحدود على وقع العدوان على غزة إلى 17 مدنياً.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان نبأ «استشهاد مختار بلدة الطيبة حسين منصور خلال استهداف العدو الإسرائيلي» لأطراف بلدة الطيبة الواقع في قضاء مرجعيون على بعد نحو كيلومترين من الحدود اللبنانية.

استهداف 3 مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي

ميدانياً أيضاً، قالت جماعة «حزب الله» اللبنانية الموالية لإيران إنها استهدفت 3 مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين بالقذائف المدفعية والصواريخ، وحققت فيها «إصابات مباشرة» وذلك مع استمرار القصف المتبادل شبه اليومي عبر الحدود.

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وقال الحزب في بيانات منفصلة إن مقاتليه استهدفوا ثكنة ‏برانيت العسكرية بقذائف المدفعية وموقع الراهب بصواريخ بركان، كما استهدفوا موقع حدب البستان «بالأسلحة المناسبة».

وأعلنت الجماعة اللبنانية في وقت سابق اليوم أنها استهدفت تجمعاً للقوات الإسرائيلية في محيط موقع السماقة بمزارع شبعا. وذكر الحزب أيضاً أن اثنين من عناصره قُتلا، دون أن يذكر تفاصيل حول ظروف مقتلهما.