الحكومة اللبنانية تتضامن مع دعوات إضراب عالمي لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تضامنت حكومة لبنان مع دعوات لإضراب عام عالمي لوقف إطلاق النار في غزة، وأعلنت الحكومة، في بيان يوم الأحد، إغلاق كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات غدًا الإثنين، وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في تغريدة على «إكس»، إن «إقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الإثنين .. تجاوبًا مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية».

إضراب عام عالمي الإثنين 11 ديسمبر

وظهرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لإضراب عام عالمي،غدًا الإثنين 11 ديسمبر، للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة. وطالب مغردون بـ«وقف كل شيء من أجل غزة» بما في ذلك العمل، التسوق، والمدارس.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم «إضراب من أجل غزة» أو strikeforgaza، الذي اجتاح مواقع التواصل، في دعوة للإضراب في كل العالم تنديدًا بـ«المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة»، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

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ولم تنجح الاحتجاجات والأصوات المعارضة للحرب بثني الاحتلال الإسرائيلي عن مواصلة عدوانه على قطاع غزة، كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن ضد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية»

وأعلنت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية الفلسطينية انضمامها إلى الإضراب العالمي العام والشامل يوم غد الإثنين، داعية نظيراتها العربية والعالمية وكل أحرار العالم إلى الانضمام إلى هذا الإضراب، «لإعلاء الصوت من أجل وقف فوري لحرب الإبادة المرتكبة (من الاحتلال الإسرائيلي) بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة».

وبحسب تفاصيل الدعوات المتداولة على نطاق واسع، فإن المشاركين في الإضراب لن يستخدموا مركباتهم، ولن يتسوقوا، ولن يستخدموا البطاقات المصرفية في دفع مشترياتهم. كما نصت الدعوة للمشاركة في الإضراب لعدم الذهاب إلى المداس والجامعات يوم الإثنين.

وبحسب القائمين على الحملة، وهم ناشطون وجمعيات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وداعمة لغزة، فإن «شلّ حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول هو هدف للإضراب».