شهداء ومصابون في خان يونس وغزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، اليوم الأحد، مناطق متفرقة من قطاع غزة، مواصلة عدوانها على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بأن 45 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، منذ مساء أمس السبت، جراء القصف الإسرائيلي العنيف على أحياء الوسطى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات متزامنة على مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وأخرى على حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.

وأوضحت مصادر محلية، أن شهيدين سقطا في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة على مخيم المغازي، و7 في البريج، و3 بمخيم النصيرات جراء الغارات الحربية.

قصف بالمدفعية على خان يونس

وجنوبا، تواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، قصف خان يونس، وتحديدا المنطقة الشرقية بعدة صواريخ وقذائف بشكل عنيف.

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وكان عشرة مواطنين أغلبهم من الأطفال استشهدوا، وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة عبد الوهاب غرب خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوربي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف أكثر من 17,674 شهيدا، ونحو 49,300 جريح، أغلبهم من الأطفال وكبار السن والنساء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.