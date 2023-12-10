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«بلومبرغ»: محادثات أميركية – خليجية للقيام بعمل عسكري محتمل ضد الحوثي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 10 ديسمبر 2023, 01:34 مساء
«بلومبرغ»: محادثات أميركية – خليجية للقيام بعمل عسكري محتمل ضد الحوثي
سفينة أميركية في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة «بلومبرغ» الأميركية إن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع دول خليجية بشأن تنفيذ عمل عسكري محتمل ضد جماعة الحوثي في اليمن، وذلك ردا على عملياتها الأخيرة المتواصلة في البحر الأحمر، واستهدافها سفنا مملوكة لإسرائيليين.

وذكرت «بلومبرغ» أمس السبت، أن المحادثات لا تزال في المراحل الأولية، مضيفة: «الولايات المتحدة وحلفاؤها يفضلون الخيار الدبلوماسي أولا بدلا من تنفيذ عمل عسكري يستهدف اليمن». ولم تفصح المصادر عن أسماء الدول الخليجية المشاركة في المحادثات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

ونقلت «بلومبرغ» عن المسؤول الأميركي قوله إن «الولايات المتحدة لا تستبعد احتمالية تنفيذ هجمات جوية تستهدف جماعة الحوثي في اليمن، بعد أن هاجمت سفنا تجارية في البحر الأحمر، مع التركيز كذلك على العقوبات والأمن في المنطقة».

واشنطن لا تستبعد العمل العسكري
ولم يستبعد المسؤول نفسه القيام «العمل العسكري ضد جماعة الحوثي. نحتفظ بهذا الحق. في الوقت الحالي، ستركز الولايات المتحدة على تحالف بحري، لتوفير الأمن للممرات البحرية التجارية».

يشار إلى أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، يزور المنطقة حاليا، حيث أكد «مواصلة الدبلوماسية الأميركية المكثفة، والتنسيق الإقليمي، لحماية الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن»، واتهم  «جماعة الحوثي بتهديد مفاوضات إنهاء الحرب في اليمن».

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تجهيز خيارات عسكرية ضد الحوثي
فيما أفادت جريدة «بوليتيكو» الأميركية، أن بعض العسكريين الأميركيين، المسؤولين في الشرق الأوسط، وضعوا خيارات للرد على هجمات الحوثي الأخيرة، لكنها أشارت إلى عدم اقتناع الإدارة الأميركية بأن هناك حاجة ملحة لتنفيذ عمل عسكري ضد جماعة الحوثي في اليمن، التي «تحاول استهداف الأصول المرتبطة بإسرائيل، وليس سفنا أميركية».

وأعلنت جماعة الحوثي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مسؤوليتها عن هجمات متكررة استهدفت سفنا تجارية مملوكة لرجال أعمال إسرائيليين، ردا على الهجمات والقصف المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي أودى بحياة  أكثر من 17 ألف شهيد.

وأطلقت جماعة الحوثي صواريخ بالستية على مدن إسرائيلية، ونفذت هجمات بطائرات مسيرة ضد سفن تجارية في البحر الأحمر، بعضها نجحت المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» في إحباطها، ما أجبر السفن التجارية الإسرائيلية على تغيير مسارها في البحر الأحمر، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين للشحنات التجارية.

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