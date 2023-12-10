رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي على غزة أظهر ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أظهر بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب، وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، مشددا على استمرار بلاده في جهودها الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

وأعرب بن عبد الرحمن، في افتتاح منتدى الدوحة، عن أسفه أن تكون «الذرائع التي تساق حول استهداف المدنيين» في القطاع مقبولة لدى البعض، بحسب وكالة «رويترز».

وتابع «جهودنا مستمرة مع شركائنا في المنطقة والمجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة»، مؤكداً أن إدانة قتل وحصار المدنيين «موقف ثابت لا نحيد عنه».

«امتيازات للقوة والتمييز»

وأضاف رئيس الوزراء القطري، قائلاً إنه يتعين الاعتراف بالخلل في النظام العالمي الذي يسمح باستدامة الصراع، مطالباً ببدء مراجعة النظام الدولي والإنساني بحيث لا تكون هناك «امتيازات للقوة والتمييز»، في إشارة للفيتو الأميركي أمس الأول، على قرار في مجلس الأمن كان يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

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وتوسطت قطر في هدنة إنسانية في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» والاحتلال الإسرائيلي، لمدة أربعة أيام جرى مدها لثلاثة أيام أخرى، أفرج بموجبها عند عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقابل إطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى حركات المقاومة في القطاع، لكنها لم تمدد من جديد ليعود العدوان على القطاع المحاصر، والذي خلف حتى الآن 17 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وخلال جلسة مجلس الأمن، صوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لمصلحة مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية. في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة، الداعمة إسرائيل، المشروع، واستخدمت الفيتو، ما أدى إلى إسقاطه.

وفي حين زعمت نائب المندوبة الأميركية روبرت وود أن المشروع «منفصل عن الواقع، ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض»، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن عملية «طوفان الأقصى» لا تبرر «العقاب الجماعي» للفلسطينيين، في ظل أزمة إنسانية متصاعدة.