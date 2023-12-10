غالبيتهم أطفال.. 10 شهداء بقصف الاحتلال منزلا في خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال، ووقوع عشرات الإصابات، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا يعود لعائلة عبدالوهاب غرب خان يونس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

الاحتلال يقصف محيط المستشفى الأوروبي

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس. بينما أشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلا في منطقة «ترنس البابا» وسط قطاع غزة.

- بث أصوات معاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

- تظاهرات في فرنسا «تضامنًا مع أبناء غزة» والمطالبة بوضع حد للعدوان

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح ومخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وحيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، وعدة مناطق في شمال القطاع. كما جددت قوات الاحتلال قصفها المدفعي تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة.