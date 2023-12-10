المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم.. وحرب غزة تخيم على الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبدالفتاح السيسي بولاية ثالثة في السلطة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد حربا على حدودها مع غزة.

يمنح الفوز السيسي فترة ولاية مدتها ست سنوات، وتبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحا وستستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت غرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج 18 ديسمبر، وفق وكالة «رويترز». وفاز الرئيس المصري الحالي في الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامي 2014 و2018، بعد حصوله على 97% من الأصوات.

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وتأهل ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات ضد السيسي، وحثت السلطات والمعلقون في وسائل الإعلام المحلية المصريين على الإدلاء بأصواتهم على الرغم من أن بعض الناس قالوا إنهم لم يكونوا على علم بموعد إجراء الانتخابات في الأيام التي سبقت الاقتراع. بينما قال آخرون إن التصويت لن يحدث فارقا يذكر.

مرشحو الرئاسة المصرية.. من هم؟

المرشحون الذين يخوضون الانتخابات هم: عبدالفتاح السيسي، رئيس البلاد منذ العام 2014، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط، وعبدالسند اليمامة، رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري. ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان، البالغ 104 ملايين نسمة.



ومن بين الأشخاص الممنوعين من التصويت أصحاب الأمراض العقلية، والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، والمدانون الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.