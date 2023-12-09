الحوثيون: أي سفن متجهة إلى فلسطين المحتلة «هدف مشروع» ما لم تدخل مساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية في بيان، اليوم السبت، أنها ستمنع مرور أي سفينة من أي جنسية متجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في البحرين «الأحمر والعربي» ما لم يدخل إلى قطاع غزة ما يحتاج إليه من الغذاء والدواء.

وأوضحت جماعة «أنصار الله» اليمنية أن أي سفينة تتجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ستكون «هدفا مشروعا» محذرة جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وقال الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لجماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية العميد يحيى سريع في بيان: «القوات المسلحة اليمنية تعلن عن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، وإن أي سفينة متجهة لإسرائيل ستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة». وأكد سريع: «سوف تقوم القوات المسلحة اليمنية بتطبيق هذا القرار من لحظة إعلان هذا البيان».

فرض قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة

وقال سريع إن القرار جاء «بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى في فرض قرارها منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة».

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وأكد أن «القوات المسلحة اليمنية حريصة على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي للسفن كافة وللدول كافة عدا السفن المرتبطة بالإسرائيلي أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية».