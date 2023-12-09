  • Alwasat News
Atwasat

«القسام» تعلن تصفية قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بغزة (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 08:09 مساء
«القسام» تعلن تصفية قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بغزة (شاهد)
رسالة وجهتها القسام لجنود الاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها أوقعت قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة وتجهز عليهما، كما أعلن مصدر خاص في القسام لقناة «الجزيرة».

وأضاف المصدر أن «مقاتلي القسام تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين والانسحاب من المكان بسلام»، وأكدت «كتائب القسام أنه منذ صباح اليوم يخوض مجاهدوها معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة».

وقالت القسام في بلاغ لها على صفحتها على «تليغرام» اليوم السبت إنها استهدفت غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون كما قصفت حشودات جنود الاحتلال.

-  «عناصر القسام لا يهربون ولا يتركون مواقعهم».. ضابط إسرائيلي يتحدث عن «قساوة» معارك الشجاعية
-  «القسام» تعلن مقتل جندي «إسرائيلي» أسير خلال محاولة فاشلة لتحريره

وأضافت «استهدفنا غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل». كما «قصفنا حشود قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف هاون».

استهداف دبابة ميركافا في محور شرق خان يونس
وأعلنت كتائب القسام قصف كيبوتس «مغين» برشقةٍ صاروخية. ومجدداً دكت كتائب القسام تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وأكدت كتائب القسام أنها «استهدفت دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105». من جانبها قالت «سرايا القدس» (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي): «قصفنا حشود العدو بمحيط المركز الثقافي شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون».

كما أعلنت أنها قصفت بقذائف الهاون والصواريخ التحشدات العسكرية بمحيط المركز الثقافي ومسجد الظلال ومنطقة الفراحين في محاور التقدم شرق خان يونس.

 إفشال محاولة للاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى أحد الأسرى
وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق أمس الجمعة أنها تمكنت فجر الجمعة من إفشال محاولة للاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى أحد الأسرى. وقالت القسام، إنه تم اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال خلال محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو، حيث تم الاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، بحسب وكالة أنباء «سرايا» الإخبارية.

وأوضحت أن القوة الخاصة الإسرائيلية التي حاولت تحرير الجندي الأسير تسللت في تمام الساعة 2.30 فجرا بسيارة إسعاف وتسترت خلف المنظمات الإنسانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مضيفة: «أفشلنا هذه المحاولة وأدت لمقتل الجندي وعدد من أفراد القوة الإسرائيلية المهاجمة».

 مقتل جندي الأسير «ساعر باروخ»
وأضافت أن الطيران الحربي تدخل وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير «ساعر باروخ»، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.

ونشرت كتائب القسام أمس الجمعة رسالة وجهتها لجنود الاحتلال الإسرائيلي. وجاء في الرسالة التي نشرتها القسام عبر حسابها بتطبيق «تيليجرام»: «دخلتموها أحياء وستخرجون منها أشلاء» في إشارة إلى غزة والاشتباكات الدائرة فيها عقب التوغل البري لقوات الاحتلال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام
أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال ...
السودان يطلب من 15 دبلوماسيًا إماراتيًا مغادرة البلاد
السودان يطلب من 15 دبلوماسيًا إماراتيًا مغادرة البلاد
تحذير أممي من خطر توقف المساعدات للسودان بسبب نقص التمويل
تحذير أممي من خطر توقف المساعدات للسودان بسبب نقص التمويل
«الصحة العالمية» تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة
«الصحة العالمية» تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة
18 ألف شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم 65 للعدوان على القطاع
18 ألف شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم 65 للعدوان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم الدفاع المدني
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم ......
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية ......
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة ......
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
المزيد
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
«حماس» تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
«حماس» تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في ......
هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في......
18 ألف شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم 65 للعدوان على القطاع
18 ألف شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم 65 ......
«الصحة العالمية» تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة
«الصحة العالمية» تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى ......
المزيد