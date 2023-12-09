«القسام» تعلن تصفية قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بغزة (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها أوقعت قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة وتجهز عليهما، كما أعلن مصدر خاص في القسام لقناة «الجزيرة».

وأضاف المصدر أن «مقاتلي القسام تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين والانسحاب من المكان بسلام»، وأكدت «كتائب القسام أنه منذ صباح اليوم يخوض مجاهدوها معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة».

وقالت القسام في بلاغ لها على صفحتها على «تليغرام» اليوم السبت إنها استهدفت غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون كما قصفت حشودات جنود الاحتلال.

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وأضافت «استهدفنا غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل». كما «قصفنا حشود قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف هاون».

استهداف دبابة ميركافا في محور شرق خان يونس

وأعلنت كتائب القسام قصف كيبوتس «مغين» برشقةٍ صاروخية. ومجدداً دكت كتائب القسام تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وأكدت كتائب القسام أنها «استهدفت دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105». من جانبها قالت «سرايا القدس» (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي): «قصفنا حشود العدو بمحيط المركز الثقافي شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون».

كما أعلنت أنها قصفت بقذائف الهاون والصواريخ التحشدات العسكرية بمحيط المركز الثقافي ومسجد الظلال ومنطقة الفراحين في محاور التقدم شرق خان يونس.

إفشال محاولة للاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى أحد الأسرى

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق أمس الجمعة أنها تمكنت فجر الجمعة من إفشال محاولة للاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى أحد الأسرى. وقالت القسام، إنه تم اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال خلال محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو، حيث تم الاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، بحسب وكالة أنباء «سرايا» الإخبارية.

وأوضحت أن القوة الخاصة الإسرائيلية التي حاولت تحرير الجندي الأسير تسللت في تمام الساعة 2.30 فجرا بسيارة إسعاف وتسترت خلف المنظمات الإنسانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مضيفة: «أفشلنا هذه المحاولة وأدت لمقتل الجندي وعدد من أفراد القوة الإسرائيلية المهاجمة».

مقتل جندي الأسير «ساعر باروخ»

وأضافت أن الطيران الحربي تدخل وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير «ساعر باروخ»، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.

ونشرت كتائب القسام أمس الجمعة رسالة وجهتها لجنود الاحتلال الإسرائيلي. وجاء في الرسالة التي نشرتها القسام عبر حسابها بتطبيق «تيليجرام»: «دخلتموها أحياء وستخرجون منها أشلاء» في إشارة إلى غزة والاشتباكات الدائرة فيها عقب التوغل البري لقوات الاحتلال.