الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 5 آلاف جندي منذ بداية «طوفان الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن أعداد المصابين في جيش الاحتلال وصلت لأرقام فلكية والذين يسقطون خلال المعارك مع عناصر المقاومة في غزة، مشيرة إلى أن عدد الجنود المصابين الذين وصلوا للمشافي الإسرائيلية بلغ أكثر من 5 آلاف جندي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، بينهم ألفا مصاب أصبحوا من المعاقين.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن مركز إعادة التأهيل التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي يستقبل يوميًا ٦٠ مصابًا جديدًا من قوات الاحتياط في الاحتلال بعد إصابتهم خلال الحرب، مضيفة أن ذلك العدد لا يشمل المصابين من قوات الجيش النظامي للاحتلال، بحسب شبكة «قدس» الإخبارية الفلسطينية.

«لم يعيشوا ظروفاً كهذه من قبل»

وقالت رئيسة قسم التأهيل بوزارة الحرب للاحتلال في تصريحات للصحيفة العبرية، بأنهم لم يعيشوا ظروفاً كهذه من قبل.

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وذكرت أن 58% من المصابين كانوا يعانون من إصابات صعبة في القدمين واليدين، وقد بترت أطراف بعضهم، وكذلك عانى 12% من المصابين من جروح وإصابات داخلية كالطحال والكلية واستئصال أعضاء دخلية من جسدهم.

وتابعت أن 7% من الجنود المصابين يعانون من مشاكل نفسية في أعقاب الحرب، متوقعة أن تزداد الأعداد بصورة كبيرة لأن الآثار النفسية قد تظهر بعد أشهر من الحرب.