إصابة 3 جنود لبنانيين في قصف إسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب ثلاثة جنود لبنانيين، بجروح طفيفة الجمعة، جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر طبي، في حين أعلن الجيش عن هجوم إسرائيلي ثانٍ على مستشفى عسكري دون سقوط ضحايا.

من جهته، أعلن حزب الله مقتل أربعة من عناصره الجمعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وصرّح مصدر طبي للوكالة الفرنسية بـ«تعرض محيط موقع الجيش اللبناني في منطقة راس الناقورة الساحلية في جنوب لبنان، عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، لقصف إسرائيلي بقذائف مدفعية، وأفادت المعلومات أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح خفيفة».

وظهر الجنود في الموقع ممددين على نقالات، وبدا أنهم يعانون صعوبات في التنفس لكن لم تظهر عليهم جروح كبيرة.

ويأتي ذلك بعد يومين من مقتل شخصين، أحدهما جندي هو الضحية الأولى من الجيش اللبناني منذ بدء تبادل إطلاق النار شبه اليومي على الحدود بين لبنان وأراضي الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب العدوان على غزة.

قصف على مركز استشفائي تابع للجيش في «عين إبل»

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القصف وأعرب عن «أسفه»، قائلا إنه كان يستهدف موقعا لحزب الله وليس الجيش.

في سياق متصل، قال الجيش اللبناني في بيان الجمعة، إنه «بتاريخ 8/12/2023، تعرض المركز الاستشفائي التابع للجيش في بلدة عين إبل - الجنوب لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات».

- تحقيق لـ«فرانس برس»: قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحفيا وأصابت آخرين في 13 أكتوبر بجنوب لبنان

وأعلن حزب الله الذي تربطه علاقة وثيقة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤوليته الجمعة عن سلسلة هجمات ضد قوات ومواقع إسرائيلية قرب الحدود.

في الوقت نفسه، أعلن الاحتلال الإسرائيلي مواصلة قصفه على مناطق حدودية واستهداف البنية التحتية للحزب.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية عن «استشهاد» ما لا يقل عن 120 شخصا، غالبيتهم من مقاتلي حزب الله، فضلا عن 16 مدنيا بينهم ثلاثة صحفيين، وفق تعداد لوكالة «فرانس برس».