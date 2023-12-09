  • Alwasat News
Atwasat

إصابة 3 جنود لبنانيين في قصف إسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 09:59 صباحا
إصابة 3 جنود لبنانيين في قصف إسرائيلي
قذائف أطلقها جيش الاحتلال قرب حولا وميس الجبل في جنوب لبنان، 23 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أصيب ثلاثة جنود لبنانيين، بجروح طفيفة الجمعة، جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر طبي، في حين أعلن الجيش عن هجوم إسرائيلي ثانٍ على مستشفى عسكري دون سقوط ضحايا.

من جهته، أعلن حزب الله مقتل أربعة من عناصره الجمعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وصرّح مصدر طبي للوكالة الفرنسية بـ«تعرض محيط موقع الجيش اللبناني في منطقة راس الناقورة الساحلية في جنوب لبنان، عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، لقصف إسرائيلي بقذائف مدفعية، وأفادت المعلومات أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح خفيفة».

وظهر الجنود في الموقع ممددين على نقالات، وبدا أنهم يعانون صعوبات في التنفس لكن لم تظهر عليهم جروح كبيرة.

ويأتي ذلك بعد يومين من مقتل شخصين، أحدهما جندي هو الضحية الأولى من الجيش اللبناني منذ بدء تبادل إطلاق النار شبه اليومي على الحدود بين لبنان وأراضي الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب العدوان على غزة.

قصف على مركز استشفائي تابع للجيش في «عين إبل»
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القصف وأعرب عن «أسفه»، قائلا إنه كان يستهدف موقعا لحزب الله وليس الجيش.

في سياق متصل، قال الجيش اللبناني في بيان الجمعة، إنه «بتاريخ 8/12/2023، تعرض المركز الاستشفائي التابع للجيش في بلدة عين إبل - الجنوب لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات».

- تحقيق لـ«فرانس برس»: قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحفيا وأصابت آخرين في 13 أكتوبر بجنوب لبنان

وأعلن حزب الله الذي تربطه علاقة وثيقة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤوليته الجمعة عن سلسلة هجمات ضد قوات ومواقع إسرائيلية قرب الحدود.

في الوقت نفسه، أعلن الاحتلال الإسرائيلي مواصلة قصفه على مناطق حدودية واستهداف البنية التحتية للحزب.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية عن «استشهاد» ما لا يقل عن 120 شخصا، غالبيتهم من مقاتلي حزب الله، فضلا عن 16 مدنيا بينهم ثلاثة صحفيين، وفق تعداد لوكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام
أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال ...
السودان يطلب من 15 دبلوماسيًا إماراتيًا مغادرة البلاد
السودان يطلب من 15 دبلوماسيًا إماراتيًا مغادرة البلاد
تحذير أممي من خطر توقف المساعدات للسودان بسبب نقص التمويل
تحذير أممي من خطر توقف المساعدات للسودان بسبب نقص التمويل
«الصحة العالمية» تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة
«الصحة العالمية» تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة
18 ألف شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم 65 للعدوان على القطاع
18 ألف شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم 65 للعدوان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم الدفاع المدني
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم ......
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية ......
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة ......
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
المزيد
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
«حماس» تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
«حماس» تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في ......
هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في......
18 ألف شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم 65 للعدوان على القطاع
18 ألف شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم 65 ......
«الصحة العالمية» تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة
«الصحة العالمية» تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى ......
المزيد