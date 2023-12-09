واشنطن تدعو إلى محاكمة مهاجمي سفارتها في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي استهدفت سفارتها في بغداد، والقوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، داعية بغداد إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجمعة: «الميليشيات العديدة المتحالفة مع إيران، التي تعمل بحرية في العراق، تهدد أمن واستقرار العراق وجنودنا وشركائنا في المنطقة»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

واستهدفت عدة صواريخ، فجر الجمعة، السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، في هجوم يعكس مخاطر تزايد التصعيد الإقليمي على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.

أول هجوم ضد السفارة منذ منتصف أكتوبر

ولم تتبنّ أي جهة هذا الهجوم بعد، لكنه الأول الذي يطال السفارة منذ بدأت فصائل حليفة لإيران منتصف أكتوبر الماضي شنّ هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسورية بعد اندلاع حرب غزة.

ودعا ناطق باسم السفارة الأميركية في بغداد الحكومة العراقية إلى حماية الطواقم والمنشآت الدبلوماسية ومنشآت التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش». وأضاف في بيان: «تدلّ المؤشرات على أن الهجمات نفذتها ميليشيات موالية لإيران، وتنشط بحرية في العراق».