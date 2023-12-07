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استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 01:07 مساء
استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية
أم فلسطينية تبكي ابنها الذي قتل نتيجة قصف للاحتلال الإسرائيلي غزة (أ ف ب)
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قُتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة مقتل الفتى عمر أبوبكر (16 عاما) أمس الأربعاء «برصاصة في الصدر اطلقها عليه جنود الاحتلال في بلدة يعبد» جنوب غرب جنين، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب عبدالناصر مصطفى الرياحي (24 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، صباح الأربعاء برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة.

وفاة طفل وشاب فجرًا
وسبق أن أعلنت الوزارة عن شهيدين في طمون ومخيم الفارعة فجر الأربعاء برصاص الاحتلال، هما: الطفل عبدالرحمن عماد خالد بني عودة (16 عاما)، ومعاذ إبراهيم زهران (23 عاما).

وداهمت قوات إسرائيلية كبيرة مخيم الفارعة وبلدة طمون المجاورة له في محافظة طوباس في شمال الضفة الغربية لتنفيذ اعتقالات، وفق مراسل الوكالة الفرنسية.

وأضاف أن اشتباكات مسلحة بين جيش الاحتلال وفلسطينيين دارت قبل أن يعلن مقتل الشابين.

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس
وفي مدينة نابلس، وقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم بلاطة وحاصر منزل أحد المطلوبين هناك قبل اعتقاله.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدا في التوترات منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي

ومنذ ذلك التاريخ، قتل 259 فلسطينيا على الأقل بنيران الاحتلال أو مستعمرين في مناطق مختلفة من الضفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

تشييع جثامين واعتقالات في الضفة الغربية 
وشيع عشرات في طوباس الأربعاء جثماني الشابين عودة وزهران. وحمل المشيعون العلم الفلسطيني وأعلام حركتي حماس وفتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واعتقل الاحتلال 60 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بينهم امرأة وأسرى سابقون وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

وتركزت الاعتقالات في مدينة جنين وفق النادي الذي أشار إلى ارتفاع حصيلة المعتقلين من جانب الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 3640 معتقلا.

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