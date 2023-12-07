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تحقيق لـ«فرانس برس»: قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحفيا وأصابت آخرين في 13 أكتوبر بجنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 11:26 صباحا
تحقيق لـ«فرانس برس»: قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحفيا وأصابت آخرين في 13 أكتوبر بجنوب لبنان
منزل في بلدة حولا جنوب لبنان بعد أن استهدفته مدفعية الاحتلال. (أرشيفية: الإنترنت)
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أظهر تحقيق أجرته وكالة «فرانس برس» ونشرت نتائجه اليوم الخميس أن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحفياً وجرحت آخرين، بينهم مصوران للوكالة ذاتها في 13 أكتوبر الماضي في جنوب لبنان، بعد نحو أسبوع من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» اللتان خلص تحقيقان منفصلان لهما إلى النتيجة ذاتها، إلى التحقيق في «جريمة حرب»، حسبما نقلت الوكالة الفرنسية.

ماذا حدث في جنوب لبنان يوم مقتل الصحفي بالنيران الإسرائيلية؟
وفي 13 أكتوبر أعلنت وكالة «رويترز» مقتل أحد مصوريها في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين. وأصيب عدد من الصحفيين بجروح خلال تغطيتهم للقصف الذي استهدف بلدة علما الشعب.

وقالت وكالة «رويترز» في بيان «بحزن شديد، تبلّغنا أن مصورنا عصام العبدالله قد قتل». وآخر ما نشره عصام العبدالله مقطع فيديو من القصف الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وكتب عليه: «قصف في محيط بلدة علما الشعب جنوب لبنان».

ووقتها، أكدت قناة «الجزيرة» أن قصفًا إسرائيليًا استهدف مجموعة من الصحفيين بينهم طاقم القناة، موضحة أن صحفيًا قتل في الحادث، بينما أصيب ثلاثة أشخاص بينهم المراسلة كارمن جوخدار، والمصور إيلي براخيا العاملان في القناة.

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