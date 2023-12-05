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برنامج الأغذية العالمي يعلق نشاطه في المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 07:18 مساء
برنامج الأغذية العالمي يعلق نشاطه في المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن
طفل يمني يحصل على مساعدات غذائية. (الإنترنت)
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أعلن برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء تعليق توزيع المساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بسبب محدودية التمويل وخلافات مع الحوثيين.

واليمن غارق في حرب على السلطة بين الحوثيين والحكومة منذ منتصف العام 2014، تسبّبت بمقتل وإصابة مئات الآلاف، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تقديرات الامم المتحدة، وفق «فرانس برس».

وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في العام 2015 إلى جانب الحكومة ضد الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعلى مساحات واسعة في البلاد.

خفض عدد الأشخاص المستفيدين 
وأمام تراجع تمويله، قال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان إنه اتخذ «هذا القرار الصعب... بعد ما يقرب من عام من المفاوضات والتي لم يجر خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص».  

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وحذر البرنامج من أن «مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بشكل كامل تقريبًا، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري مع السلطات، ما يقارب أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية».

وأشار إلى أنه «سيواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية للحد من تأثير التوقف الموقت لتوزيع الأغذية ورهنًا بتوفر التمويل اللازم وكذا تعاون السلطات» في صنعاء. 

التركيز على  الأسر الأشد ضعفًا واحتياجًا
وأوضح «ستستمر عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفًا واحتياجًا، بما يتماشى مع التغيرات في الموارد التي جرى الإعلان عنها في أغسطس». وكان برنامج الأغذية العالمي قد أشار إلى أنه سيضطر إلى تقليص عملياته في اليمن بسبب نقص التمويل الدولي.

تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في أبريل 2022، لكن السكان يعانون من انخفاض المساعدات الإنسانية التي يعتمدون عليها إلى حد كبير.

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