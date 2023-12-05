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«الصحة العالمية»: الوضع في غزة يزداد سوءا كل ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 04:08 مساء
«الصحة العالمية»: الوضع في غزة يزداد سوءا كل ساعة
طفلة فلسطينية مصابة جراء القصف الإسرائيلي الوحشي على غزة. (شبكة قدس)
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 قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في غزة، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في القطاع يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي، القصف على الجنوب حول مدينتي خان يونس ورفح.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن، للصحفيين عبر رابط فيديو من غزة، «الوضع يزداد سوءا كل ساعة»، مضيفا «القصف يشتد في كل مكان، بما يشمل المناطق الجنوبية في خانيونس وحتى رفح»، بحسب وكالة «رويترز».

«كارثة إنسانية متزايدة»
ولفت بيبركورن، إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة «قليلة للغاية»، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف النظام الصحي في القطاع المكتظ بالسكان مع تحرك المزيد من الناس جنوبا هربا من القصف، قائلا «أريد أن أوضح أننا بصدد كارثة إنسانية متزايدة».

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وتابع أن منظمة الصحة العالمية نفذت أمرا إسرائيليا بإزالة الإمدادات من المستودعات في خان يونس، مضيفا أن المنظمة أُبلغت بأن المنطقة «ستصبح على الأرجح منطقة قتال نشط في الأيام المقبلة»، مشيرا إلى «نريد أن نتأكد من أننا قادرون بالفعل على توصيل الإمدادات الطبية الأساسية».

وناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الاثنين الاحتلال بسحب الأمر.

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