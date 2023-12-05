الجيش الأردني يقتل ثلاثة مهربي مخدرات حاولوا التسلل من سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية، الثلاثاء، محاولة تهريب مخدرات، وقتلت ثلاثة من المهربين حاولوا التسلل من سورية إلى أراضيها.

وصرح الجيش الأردني، في بيان، نقلت عنه وكالة «فرانس برس» بأن «قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية».

وأضاف البيان: «تحرك هذه القوات أسفر عن مقتل ثلاثة مهربين، وإحباط محاولة تهريب 233 ألف حبة كبتاغون، و528 كف حشيش».

ويكافح الجيش الأردني عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، ولا سيما حبوب الكبتاغون، برا من سورية إلى المملكة. ويقول مسؤولون إن عمليات التهريب هذه باتت منظمة، وتستخدم فيها أحياناً طائرات مسيّرة، وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

%85 من المضبوطات معدة لتهريبها إلى الخليج

وتأتي غالبية محاولات تسلل الأشخاص وتهريب المخدرات من سورية، التي تشهد منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وشدّد الأردن، الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري، الإجراءات عند حدوده مع سورية، التي تمتد على نحو 375 كيلومترا، وأوقف وسجن عشرات تجار المخدرات والسلاح، لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية.

وتؤكد المملكة أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن، خصوصا إلى السعودية ودول الخليج.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سورية المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب العام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.