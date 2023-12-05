بريطانيا تعلن إجراء «دوريات مراقبة جوية» فوق غزة لدعم الاحتلال بمعلومات حول أسراه

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أن وزارة الدفاع ستجري دوريات مراقبة جوية فوق قطاع غزة، بهدف دعم الاحتلال الإسرائيلي بالمعلومات حول أسراه في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم، إن «الطائرات ستكون مكلفة بتحديد أماكن الرهائن، ولن تكون مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي»، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وبحسب البيان، «لن يتم تزويد السلطات المعنية (الإسرائيلية) المسؤولة عن تحرير الرهائن سوى بالمعلومات المتصلة» بإطلاق سراحهم.

وطالما عبرت الدول الغربية عن دعمها للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الوحشي على قطاع غزة، خاصة الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية وفي القلب منها بريطانيا، فيما خلف هذا العدوان والدعم، نحو 16 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين.