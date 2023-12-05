«قنبلة حولته لأشلاء».. استشهاد فلسطيني بعد تفجير الاحتلال باب منزله في مخيم قلنديا

القاهرة - بوابة الوسط

استُشهد شاب واعتُقل شقيقه صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 6 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عاماً) من قلنديا شمال القدس، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد شهود وعيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مناصرة بشكل عنيف وقامت بتفجير باب المنزل الذي كان يقف خلفه الشهيد استعدادا لفتحها لقوات الاحتلال ما تسبب في تفتيت جسده، واعتقلت قوات الاحتلال شقيقه عبد الله، قبل أن تنسحب.

عدوان متواصل على غزة

وبحسب «وفا»، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت خلال اقتحامها للعديد من المنازل.

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وكان الشاب علي علقم، قد استُشهد يوم أمس برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا وتكسير محتويات منزله.

وباستشهاد الشاب مناصرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 468، بينهم 260 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف نحو 16 ألف شهيد في القطاع، أغلبهم من النساء والأطفال.