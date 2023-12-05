أمير قطر: الحرب على غزة جريمة نكراء من العار أن تستمر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن العدوان الإسرائيلي على غزة «جريمة نكراء ... من العار» أن تستمر بعد نحو شهرين من اندلاعه.

وقال تميم، لدى افتتاحه اجتماعًا لمجلس التعاون الخليجي في الدوحة، «من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين يتواصل معها القتل الممنهج والمقصود للمدنيين الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال».

وتابع أنه «لا بد من أن تدرك إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش القضية الفلسطينية»، مؤكدا أن «زمن الاستعمار انتهى»، مشيرا إلى أن الوجه الآخر لهذه المأساة هو صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل كافة حقوقه المشروعة.