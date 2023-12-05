50 شهيدا في خان يونس ومخيم النصيرات خلال غارات إسرائيلية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد 40 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية، مشيرة إلى أن 10 مواطنين آخرين استُشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتابعت المصادر أن مدفعية الاحتلال والمسيّرات قصفت محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ووفق المصادر، فإن 108 شهداء وعشرات المصابين، وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى في ظل وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخله، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من إجراء أي عملية جراحية في المستشفى.

تدمير مسجد في بنطن السمين

وحذرت المصادر الطبية، من مجزرة قد يرتكبها الاحتلال داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي.

وأكدت المصادر أن 4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة، بينما نحو 55 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة.

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وتسببت غارة إسرائيلية بتدمير مسجد في منطقة بنطن السمين بخان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها صوب شاطئ بحر خان يونس جنوبي القطاع.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف نحو 16 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال.