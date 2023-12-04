حركة «حماس» في لبنان تعلن تأسيس «طلائع طوفان الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حركة حماس في لبنان عن تأسيس وإطلاق «طلائع طوفان الأقصى» مشيرة إلى أن «هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من قدرات الرجال والشباب العلمية والفنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي».

ودعت حركة حماس في بيانها أبناء الشعب الفلسطيني من الشباب والرجال بالانضمام إلى «طلائع المقاومين» والمشاركة في صناعة مستقبل شعبهم، وفي تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك.

بيان حركة حماس في لبنان

وأوردت الوكالة اللبنانية للإعلام بيان الحركة والذي جاء فيه: «يا أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان. أيّها المجاهدون الأبطال. انطلاقاً من قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}. وتأكيداً لدور الشّعب الفلسطينيّ في أماكن تواجده كافة، في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة والمشروعة. واستكمالاً لما حققته عمليّة طوفان الأقصى، وانتصارًا لصمود شعبنا الفلسطيني الصابر. وسعياً نحو مشاركة رجالنا وشبابنا في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العلمية والفنية» فإن حركة المقاومة الإسلاميّة حماس في لبنان، تعلن تأسيس وإطلاق «طلائع طوفان الأقصى».

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كانت عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس نفذت عددا من عمليات الاشتباك وإطلاق الصورايخ انطلاقا من الحدود اللبنانية باتجاه الاحتلال منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي. من جهة أخرى اغتالت قوات الاحتلال بغارة نفذتها مسيرة بمدينة صور جنوب لبنان نائب قائد القسام في لبنان وعددا من مرافقيه.