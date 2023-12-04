«الصحة العالمية» تعقد جلسة طارئة الأحد المقبل حول الوضع الصحي في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي الأحد المقبل 10 ديسمبر المقبل، لمناقشة الأوضاع الصحية في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوثيقة أن المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دعا إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب من 14 عضوا في مجلس إدارة المنظمة، بحسب وكالة «رويترز».

وخلال شهرين من العدوان سقط نحو 15500 شهيد فلسطيني في قطاع غزة، أغلبهم من النساء والأطفال، فضلا عن 43 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.