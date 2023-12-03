مقتل فلسطيني وإحراق سيارة بهجومين لمستوطنين في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

شن المستوطنون الإسرائيليون هجوما جديدا استهدف قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة، في وقت متأخر من أمس السبت، ما أسفر عن مقتل فلسطيني بالرصاص الحي واحترق سيارة.

وأعلنت إدارة الإسعاف الفلسطينية، الأحد، أن رجلا يبلغ 38 عاما في بلدة قراوة بني حسن بشمال الضفة الغربية تعرض لإطلاق نار في الصدر، بينما اشتبك السكان مع مستوطنين وجنود إسرائيليين، حسب وكالة «رويترز».

وفي حادث آخر، قال رئيس مجلس قرية ماداما، قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وجيه قط، إن مجموعة تضم 15 مستوطنا أحرقوا سيارة، وحطموا نوافذ منزل بالحجارة.

وفي حادث منفصل قرب نابلس، أعلنت السلطات الفلسطينية مقتل صبي (14 عاما) متأثرا بجراح كان قد أصيب بها، بعدما إطلاق النار عليه من قِبل جنود جيش الاحتلال.

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استمرار اعتداءات المستوطنين

تلك الهجمات هي الأحدث ضمن سلسلة هجمات مماثلة نفذها مستوطنون في الضفة الغربية، ما أثار إدانة زعماء عالميين، بينهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي من المقرر أن تفرض إدارته حظرا على منح تأشيرات للمستوطنين المتطرفين.

وتشهد الضفة الغربية ارتفاعا في هجمات المستوطنين خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من أكتوبر الماضي، حيث تصاعد العنف ووصل ذروته منذ أكثر من 15 عاما هذا العام.

وقدرت منظمة «ييش دين» (يوجد قانون) الحقوقية الإسرائيلية عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بأكثر من 225 هجوما في 93 تجمعا سكنيا فلسطينيا منذ الثامن من أكتوبر.