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«أكسيوس»: واشنطن تزيد الضغوط على «إسرائيل» للسماح بزيادة المساعدات إلى غزة بعد انهيار الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 01:22 مساء
«أكسيوس»: واشنطن تزيد الضغوط على «إسرائيل» للسماح بزيادة المساعدات إلى غزة بعد انهيار الهدنة
شاحنة تحمل مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة. (موقع أكسيوس الأميركي)
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أورد موقع «أكسيوس» الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تزيد الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي، لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة إلى المستويات التي سبقت انهيار فترة الهدنة، التي استمرت سبعة أيام في القطاع.

ونقل الموقع، مساء أمس السبت، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، لم يذكرهم، أن «وزير الخارجية توني بلينكن اتصل بوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الجمعة، وشدد على ضرورة أن تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة بالمستوى نفسه الذي كان خلال فترة التوقف التي استمرت سبعة أيام».

وأضافت المصادر: «بعد مكالمة بلينكن، سمحت تل أبيب بإدخال 50 شاحنة فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى جنوب غزة، لكن دون السماح بدخول الوقود».

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أزمة إنسانية متفاقمة
وتحذر منظمات الإغاثة الدولية من أن استئناف العمليات القتالية، خصوصا في مناطق جنوب قطاع غزة، حيث تتركز غالبية سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، سيعمق الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالفعل.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية المكثفة منذ فجر اليوم الأحد، استهدفت حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين. كما استشهد سبعة آخرون إثر قصف استهدف منزلا في مخيم البريج وسط غزة.

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