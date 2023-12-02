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قيادي بـ«الجهاد»: الاحتلال لن يحصل عبر القصف ما لم يأخذه عبر المفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 10:51 صباحا
قيادي بـ«الجهاد»: الاحتلال لن يحصل عبر القصف ما لم يأخذه عبر المفاوضات
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب (صفا)
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أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، أنه لا يمكن لكيان الاحتلال الإسرائيلي، أن يحصل من المقاومة الفلسطينية عبر القصف ما لم يأخذه عبر المفاوضات غير المباشرة، وذلك مع انتهاء الهدنة الإنسانية بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال.

 وقال شهاب في لقاء تلفزيوني: «المقاومة ملتزمة بالدفاع عن الشعب وإفشال مخططات الاحتلال»، مضيفا أن «رسالة فصائل المقاومة من صواريخ الجمعة هي أنها مستعدة تماما للمعركة»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «صفا».

وأكد أنه «ما دامت إسرائيل تستهدف المدنيين فإن عمقها سيبقى في مرمى صواريخنا، والمقاومة الفلسطينية جاهزة لكل الخيارات ولكل الاحتمالات».

معادلة أسير  مقابل 3  خاصة بالمدنيين
ولفت شهاب إلى أن «إسرائيل عندما تتحدث عن مناطق آمنة في قطاع غزة فهي تكذب، خاصة أن تهجير الفلسطينيين كان محور المؤتمرات الانتخابية لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل».

وذكر أن «حديث إسرائيل عن إقامة مناطق عازلة في غزة هو ترجمة لمخطط تهجير الفلسطينيين، وهي جزء من مخطط الضم والتوسع الاستيطاني»، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية قادرة على منع ومواجهة مخطط التهجير الذي يسعى الاحتلال لتحقيقه.

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وأضاف أن عمل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإقامة منطقة عازلة هدفه تحقيق مصلحة شخصية له والبقاء في الحكم، مطالب الدول العربية بمواقف أكثر قوة لإفشال مخطط تهجير الفلسطينيين.

وأوضح أن معادلة أسير إسرائيلي مقابل ثلاثة فلسطينيين خاصة بالمدنيين، أما الجنود والعسكريين فثمنهم مختلف تماما عن ذلك، مضيفا أن مقابل المحتجزين العسكريين الإسرائيليين يجب تحرير كل الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية، قائلا «الإفراج عن العسكريين الإسرائيليين يخضع لمعادلة الكل مقابل الكل بما فيهم الأحكام العالية».

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