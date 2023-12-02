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الإعلام الحكومي في غزة: ما دخل القطاع من مساعدات لا يلبي 1% من الاحتياجات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 09:54 صباحا
الإعلام الحكومي في غزة: ما دخل القطاع من مساعدات لا يلبي 1% من الاحتياجات
غارات جوية إسرائيلية بشكل مُركز على بلدة القرارة شمالي خان يونس. (صفا)
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أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الجمعة، أنّ ما يصل من مساعدات إلى القطاع لا يلبي 1% من الحاجة الكبيرة والهائلة، مشيراً إلى دخول عدد قليل من الشاحنات التي تحمل مساعدات متواضعة خلال أيام الهدنة الإنسانيّة.

وحذّر المكتب الإعلامي، خلال مؤتمر صحفي، من تعرض الشعب الفلسطيني إلى «سياسة تجويع وتعطيش مقصودة وممنهجة»، وهو ما ينذر بوقوع مجاعة تهدد سكان قطاع غزة، خاصةً مع النقص الحاد في الغذاء والخبز والماء، يضاف إليها المعاناة البالغة في الحصول على المواد الغذائية والمستلزمات التموينية المهمة مع انعدام وجودها في الأسواق والمحال التجاريّة، بحسب وكالة «صفا» الفلسطينية.

وطالب المكتب الإعلامي كل الدول العربية والإسلامية بالتدخل الجدّي والعاجل لإنهاء هذا الوضع الذي وصفه بـ«المهزلة».

المنظمات الدولية مقصّرة بشكل ملحوظ
وقال المكتب الإعلامي إنه ما زال يراقب عن كثب الأداء اليومي والميداني للمنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزة، على مدار 56 يوماً، مؤكداً أنّها مقصّرة بشكل ملحوظ وتبذل جهوداً غير كافية في أغلب الأحيان خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والكارثية.

وتابع «لقد كُنّا نأمل بأن تقوم هذه المنظمات الدولية بدورها المنوط بها فعلياً، وكنا نأمل منها أن تأخذ دورها في حماية المستشفيات والجرحى والمرضى والمرافق الحيوية بالشكل المطلوب، لا أن تقدم اعتذارها عن واجباتها وشعبنا في أمس الحاجة لها».

- 240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة

وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن الحرب الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة، مطالباً كل دول العالم بوقف هذه «الحرب المجنونة» فوراً، وفق الوكالة الفلسطينية.

وطالب وبشكل فوري وعاجل بإدخال عدد كبير من الشاحنات، خاصة أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى إدخال 1000 شاحنة من المساعدات والإمدادات الحقيقية الفعلية، إضافة إلى إدخال مليون لتر من الوقود يومياً، داعيا كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر خاصةً جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة وضع خطة إنقاذ عربية وإسلامية عاجلة من أجل إيجاد حلول إنسانية سريعة تعمل على إيواء أكثر من ربع مليون أسرة فقدت وتضررت منازلها داخل قطاع غزة بفعل الحرب الإسرائيلية الوحشية.

عجلة الحياة متوقفة في قطاع غزة
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى 6500 مفقود، إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، فيما بلغ عدد الإصابات قرابة 37000، مشيرا أيضا إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 73 صحفياً منذ بداية العدوان.

وتابع أن عجلة الحياة متوقفة تماماً في قطاع غزة مع استمرار «حرب الإبادة الجماعية»؛ فالمرافق الصحية الحيوية كالمخابز ومحطات تعبئة المياه ومحطات تشغيل الآبار ومضخات الصرف الصحي ومضخات مياه الأمطار متوقفة عن العمل بشكل غير مسبوق.

وشدد على أنّ قطاع غزة أمام كارثة إنسانية حقيقية ومتفاقمة بسبب تدمير جيش الاحتلال لأكثر من 60% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة، وخاصة في محافظتي غزة وشمال غزة.

وتابع «تأتي هذه الكارثة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والبرد القارص وصعوبة الحصول على بيوت تأوي أكثر من 50 ألف أسرة فقدت منازلها بتدمير كلي، و250 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال تدميراً جزئياً وبحاجة إلى بناء وترميم».

ولفت إلى آلاف جثامين الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض دون أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها بسبب استهداف الاحتلال للمعدات والآليات، ومما زاد الأمر تعقيداً هو نفاد الوقود فضلاً من الآليات والمعدات المتهالكة أصلاً.

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