استشهاد 178 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500 في غزة الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 178 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500 في غزة اليوم الجمعة جراء القصف الإسرائيلي بعدما أنهت قوات الاحتلال الهدنة الإنسانية مع حركة حماس.

وقالت الوزارة في بيان «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الصباح وحتى اللحظة إلى 178 شهيدا و589 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء».

وفي وقت سابق اليوم، أفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مع استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على القطاع المحاصر منذ سنوات بدعم من واشنطن وحلفائها الأوروبيين.

الاحتلال يواصل العدوان على غزة بدعم غربي

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانها على المدنيين في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تواصل تقديم العتاد الحربي والدعم المالي لسلطة الاحتلال حتى تتمكن من الاستمرار في عدوانها.

وقبل الهدنة الإنسانية التي رعتها كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بينما لم تتجاوز المواقف الدولية حيال هذه الانتهاكات التنديد اللفظي.

آثار القصف العنيف لقوات الاحتلال في قطاع غزة. (الإنترنت)