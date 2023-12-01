الصليب الأحمر: استئناف الحرب يعيد «الكابوس المروع» إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني، الجمعة، إن استئناف الحرب في غزة بعد هدنة استمرت أسبوعًا يعيد «الكابوس المروِّع إلى ما كان عليه» في القطاع المحاصر.

وأضاف مارديني لوكالة «فرانس برس»: «الناس على حافة الانهيار، المستشفيات على حافة الانهيار وقطاع غزة بأكمله يواجه حالة خطيرة جدًا»، وتابع: «استئناف القتال يعيد سكان غزة إلى الكابوس المروع الذي عاشوه قبل سريان الهدنة»، متحدثًا عن «معاناتهم والدمار وخوفهم وقلقهم وظروفهم المعيشية الخطرة».

وأردف مارديني على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب28» في دبي: «لا يوجد مكان آمن يذهب إليه المدنيون»، مشددًا على التحديات التي تواجهها المستشفيات والمنظمات الإنسانية، وقال: «شاهدنا في المستشفيات التي تعمل فيها فرقنا وصول مئات الأشخاص المصابين بجروح خطيرة. لقد تجاوز تدفق الجرحى المصابين بجروح خطيرة القدرة الحقيقية للمستشفيات على استيعاب الجرحى وعلاجهم، لذلك فالتحدي هائل».

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تجدد الحرب تهدد دخول المساعدات لغزة

وخلال الهدنة التي استمرت سبعة أيام، أفرج عن 80 رهينة إسرائيليين و240 رهينة فلسطينيين بعد مفاوضات توسطت فيها قطر بدعم من مصر والولايات المتحدة. وأخرجت سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرهائن.

وقال مارديني: «لقد رأينا حتى الآن أن عمليات الإفراج لم تجر إلا في ظل الهدنة، لأننا نحتاج إلى استيفاء شروط معينة للقيام بذلك. ونحن على استعداد، كلجنة دولية، لتسهيل عمليات الإفراج هذه».

ويهدد تجدد الحرب أيضًا دخول المساعدات إلى غزة بعد نزوح نحو 80% من سكان القطاع الذين يعانون من نقص الغذاء والمياه وغيرها من الضروريات الأساسية للبقاء.

وقال مارديني: «مع استئناف الحرب، من المرجح أن ينخفض حجم المساعدات والأهم من ذلك هو أن المنظمات الإنسانية مثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة ستتراجع قدرتها على توصيل المساعدات إلى الناس»، وأضاف: «حتى الناس ستقل قدرتهم على الوصول إلى الأماكن التي يمكنهم تلقي المساعدات فيها».